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Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз

Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз

На помощь призовут ИИ Samsung работает над очередным улучшением камер Galaxy S27. По данным инсайдера kro_roe, компания задействует искусственный интеллект для борьбы с бликами и другими оптическими артефактами на фото.

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