Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз

На помощь призовут ИИ Samsung работает над очередным улучшением камер Galaxy S27. По данным инсайдера kro_roe, компания задействует искусственный интеллект для борьбы с бликами и другими оптическими артефактами на фото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым