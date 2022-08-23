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В Самарской области полицейские вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим из ЛНР, ДНР и Украины

В Самарской области полицейские вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим из ЛНР, ДНР и Украины

На днях в здании администрации Центрального района г. Тольятти состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые приняли решение получить гражданство Российской Федерации.

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