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Бабаев о Fan ID: «ЦСКА много теряет. Как и все»

Бабаев о Fan ID: «ЦСКА много теряет. Как и все»

– Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? – Очевидно, что много. Как и все, – сказал гендиректор ЦСКА. Напомним, с сезона-2022/2022 на матчах РПЛ действует система Fan ID, она не распространяется на игры Фонбет Кубка России.

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