Новой жертвой Безуглой стал начштаба недавно созданных Силах беспилотных систем ВСУ Гладкий

Руководитель отдела коммуникаций недавно созданных Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Виталий Медведев подтвердил, что начальником штаба командования этого рода войск назначен капитан первого ранга Роман Гладкий.
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