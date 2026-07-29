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Царьград

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Цены на бензин в Ростове: рост на сетевых АЗС, спад на частных

Цены на бензин в Ростове: рост на сетевых АЗС, спад на частных

Редакция Donday провела анализ стоимости топлива в Ростове-на-Дону по состоянию на 29 июля. В результате исследования установлено, что к концу месяца на частных автозаправочных станциях цены на бензин и дизельное топливо снизились, тогда как на сетевых АЗС зафиксирован незначительный рост.

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