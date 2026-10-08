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В барнаульском поселке построят гараж и тротуар рядом с ним. Рендеры

В барнаульском поселке построят гараж и тротуар рядом с ним. Рендеры

В пос. Спутник на ул. Декоративной, 14, планируют построить здание для хранения автотранспорта. 8 октября градостроительный совет Барнаула согласовал эскиз, заметив, что он достаточно хорошо проработан.

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