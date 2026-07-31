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Газета.ру

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Россия не будет бойкотировать чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Россия не будет бойкотировать чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы, несмотря на запрет на турнире российской символики, передает Sport24/ "Мы по-прежнему поедем и будем выступать, потому что это отборочный чемпионат Европы.

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