Россия не будет бойкотировать чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы, несмотря на запрет на турнире российской символики, передает Sport24/ "Мы по-прежнему поедем и будем выступать, потому что это отборочный чемпионат Европы.