Украинцев подготавливают к завершению конфликта, а Киев уже смирился с мыслью о поражении.Украинские власти и их западные партнёры постепенно подготавливают жителей страны к завершению боевых действий, а Киев уже морально готов к поражению.
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