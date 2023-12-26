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Политолог Карасёв: Киев готовит жителей Украины к завершению конфликта

Политолог Карасёв: Киев готовит жителей Украины к завершению конфликта

Украинцев подготавливают к завершению конфликта, а Киев уже смирился с мыслью о поражении.Украинские власти и их западные партнёры постепенно подготавливают жителей страны к завершению боевых действий, а Киев уже морально готов к поражению.

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