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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Аудрюс
    По идее они и так обрезаны, только насколько.....Как узбеки отпраз...
  • Иван Иванов
    лучше второе обрезание-по самые уши.....Как узбеки отпраз...
  • Иван Иванов
    Закатать в его же коврик-и в канализацию.......Мигрант с коврико...

Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

Мигрант с ковриком в храме Федора Ушакова или Как себя вести, если в вашей церкви начали делать намаз

С одной стороны - на фоне недавнего сюрприза со знаменами ИГ и захватом заложников, произведенным специфическими бородачами в "образцовом" Ростовском СИЗО, эпизод в Южном Бутове не представляется серьезным.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Журавеля же выдали, нужно и Аскара выдать... Иначе святотатцы не уймутся.
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11 час.
Александр Зиборов
Всё похоже на геноцид и оккупацию...
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11 час.
ИИ
Иван Иванов
Закатать в его же коврик-и в канализацию.......
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44 мин.

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