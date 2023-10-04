В сеть проникло фото со встречи Николая Баскова с единственным сыном: «Никогда не были так счастливы»

Обсуждения личной жизни для Николая Баскова — это непростая тема для разговора с артистом. Он тяжело переживает тот факт, что его любимый сын Бронислав, с которым у звезды была возможность видеться только после рождения ребенка, сейчас не поддерживает с ним общение.
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