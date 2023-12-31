МЧС России запретило запуск пиротехники рядом с жилыми домами, а также с балконов

В ведомстве рассказали, какие штрафы предусмотрены за нарушение. МЧС России предупреждает о категорическом запрете запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях зданий и сооружений.
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