Востоковед Руслан Курбанов рассказал о роли агентов ЦРУ в нападении на Дагестан

Почему с проблемой терроризма на Кавказе мы столкнулись только после распада СССР? Как появились в Дагестане радикальные группировки джихадистов и кто направляет их против российского государства? Почему теракты происходят в дни религиозных праздников и кто дирижирует нападениями на российские города? Об этом мы поговорили и экспертом, востоковедом Русланом Курбановым.