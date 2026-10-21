Житель Рязанской области пожаловался на резкий рост стоимости на пропан на заправках региона. Минэкономразвития Рязанской области отреагировало на обращение.
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