Европейская община Новосибирска готова принять беженцев из Израиля Боевики ХАМАС берут в заложники военных и гражданский.
В еврейской общине Новосибирска высказались о войне в Израиле
Комментарии
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Алатырка
А вы у нас, коренных жителей, спросили, хотим ли мы принимать здесь беженцев из страны, продававшей оружие и поддерживавшей убийц наших войнов? Хочется поддержать - езжайте на историческую родину - и поддерживайте.
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16 час.
нл
николай лебедев
Да, как-то не видно еврейского, хотя бы полка, на СВО, а беженцев они примут.
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15 час.
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