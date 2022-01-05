БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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От Цусимы до третьего флота мира. ВМС Японии в Первой мировой

От Цусимы до третьего флота мира. ВМС Японии в Первой мировой

Ещё в 1895 году ВМС Японии были структурой глубоко вторичной, мировые гиганты, вроде Великобритании, США и России, смотрели на японцев едва ли не с жалостью и лёгким презрением – очередные азиаты купили в Европе кораблей и что-то там изображают.

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