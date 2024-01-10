Что будет, если сегодня придет Сталин

Елена Киршанская

Вам случайно не приходилось вот сейчас, на современном этапе, иметь касательства к следственно-судебной системе? Я лично сейчас знаю двух человек, которым эта система внаглую шьет дела. И это не заблуждение. Есть такой системный явно человек - Пякин. Поинтересуйтесь кто такой, чтобы зря не спорить. Он уже озвучил - за прошлый год 7 тысяч безосновательных приговоров по сфальсифицированным делам. А теперь добавьте условия борьбы идеологий. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона Вчера появилась информация о связи родителей Галкина со смертью Рохлина. Оказывается многие вещи уже можно проследить. Поищите информацию по Клебанову. - открыто лежит. И это только по росвооружению. Как вы думаете, всякие КБ научные в доле не были? Посмотрите как после перестройки. научники на запад рванули. И это еще архивы не открыты. Мы не знаем доподлинно кто там из них с кем был связан. Так что и об ученых не будем. Есть и третья сторона - в научной среде зависть и ненависть просто звериная. Заложить коллегу у них как чайку попить.