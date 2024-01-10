Практически 70 лет со дня смерти Иосифа Сталина в нашем обществе ходят ложь и обман в отношении этого мудрого человека, который смог создать здоровую идеологию, социальное обустройство страны и с помощью мощной пропаганды уничтожил фашизм Опыт и курс сталинских времен На данный момент необходимо обратиться нашей власти ко временам правления Иосифа Сталина и почерпнуть для себя мудрые законы, действия и те факты, устанавливающие жизнь граждан и страны на путь развития во всех смыслах.
Что будет, если сегодня придет Сталин
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Горский Виктор
слышь, урод, не поленись просмотреть весь список. обрати внимание на 5-й столбец! Остолоп! - https://monoreel.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1935%E2%80%941945)
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monoreel
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22 мин.
Алексей Камышов
Задолбал ты методичку госдеповскую копипастить тут. Я этот бред сивой кобылы еще в конце 80-х в виде брошюрки на кафедре ФПК у "нового" преподавателя "социологии" для аспирантов читал. Самое интересное в ней было только название Издательства и количество экземпляров... 😂😂😂
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6 мин.
Елена Киршанская
Вам случайно не приходилось вот сейчас, на современном этапе, иметь касательства к следственно-судебной системе? Я лично сейчас знаю двух человек, которым эта система внаглую шьет дела. И это не заблуждение. Есть такой системный явно человек - Пякин. Поинтересуйтесь кто такой, чтобы зря не спорить. Он уже озвучил - за прошлый год 7 тысяч безосновательных приговоров по сфальсифицированным делам. А теперь добавьте условия борьбы идеологий. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона Вчера появилась информация о связи родителей Галкина со смертью Рохлина. Оказывается многие вещи уже можно проследить. Поищите информацию по Клебанову. - открыто лежит. И это только по росвооружению. Как вы думаете, всякие КБ научные в доле не были? Посмотрите как после перестройки. научники на запад рванули. И это еще архивы не открыты. Мы не знаем доподлинно кто там из них с кем был связан. Так что и об ученых не будем. Есть и третья сторона - в научной среде зависть и ненависть просто звериная. Заложить коллегу у них как чайку попить.
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1 мин.
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