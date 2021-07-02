Французы задумываются о ПМЖ в России

Российское общество – один из последних оплотов того, что входило некогда в понятие «европейские ценности»? Бизнесмен, недавно вернувшийся к месту служебной командировки в Москву из родной Франции, где из-за «пандемии» не был целый год, признался моему давнему приятелю с журфака, что пребывает в шоке от соотечественников.