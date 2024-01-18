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Злоумышленник выманил у казанца 15 тысяч рублей под предлогом продажи автомобильных колес

В отдел полиции «Танкодром» обратился 22-летний молодой человек, который стал жертвой мошенничества. Казанец рассказал, что увидел в одном из мессенджеров объявление о продаже автомобильных колес, решил купить их и начал переписку с продавцом.

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