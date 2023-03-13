Times: Выжившие военнослужащие из 131-го разведбата ВСУ рассказали об ужасах под Кременной

Войска Вооруженных сил РФ днем и ночью ведут активное наступление под Кременной в ЛНР, украинские подразделения здесь измучены и несут колоссальные потери, сообщает Times, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ из 131-го разведывательного батальона.