Times: Выжившие военнослужащие из 131-го разведбата ВСУ рассказали об ужасах под Кременной

Войска Вооруженных сил РФ днем и ночью ведут активное наступление под Кременной в ЛНР, украинские подразделения здесь измучены и несут колоссальные потери, сообщает Times, ссылаясь на слова военнослужащих ВСУ из 131-го разведывательного батальона.
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