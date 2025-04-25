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Свежие комментарии

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Объявлены победители фотоконкурса «Воспоминания о дикой природе»  

Объявлены победители фотоконкурса «Воспоминания о дикой природе»  

Носороги, заповедник Солио, Лайкипия, Кения / © Alessandro Marena Львица и ее детеныш, Масаи-Мара, Кения / © Vicki Jauron Гориллы в лесу национального парка Бвинди, Уганда / © Pedro Amaral Леопард, Национальный парк Вилпатту, Шри-Ланка  / © Ifham Raji Белые медведи, Баффинова Земля, Канада / © Julie Oldroyd Горная горилла и ее детеныш, национальный парк Бирунга, Руанда / © Kim Paffen Тигры в национальном парке Рантхамбор, Индия / © Mark Meth-Cohn  Тигр, национальный парк Бандхавгарх, Индия / © Bircan Harper Гепарды, Шомполе Хайд, Кения / © Johann du Toit Леопарды, Нагарахолский тигровый заповедник, Карнатака, Индия / © Kaustubh Mulay Гепарды, Масаи-Мара, Кения / © Xavier Ortega Щенки гиеновидной собаки, заповедник Тсвалу-Калахари, Южная Африка / © Marcus Westberg Слон, Кения / © Tom Way .

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