Политический эксперт рунета

895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Боева
    Всё правильно, гнать всех хохлов надо. Пусть едут домой, к Зелебобе Он о них позаботится.Общественник Мари...
  • Ингерман Ланская
    они забыли прицепить к этому вундервафле три рогатки снизуНа Украине сооруд...
  • Константин Самарин
    Европа возвращается в средневековье... "Больше грязи - толще рожа!!!"😂Минздрав России о...

Научный сотрудник Зинина: искусственный интеллект не сможет развязать ядерную войну

Научный сотрудник Зинина: искусственный интеллект не сможет развязать ядерную войну

Искусственный интеллект не сможет начать ядерную войну. Такое мнение высказала старший научный сотрудник лаборатории нейрокогнитивных технологий и робототехники Курчатовского института Анна Зинина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх