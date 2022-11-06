Научный сотрудник Зинина: искусственный интеллект не сможет развязать ядерную войну

Искусственный интеллект не сможет начать ядерную войну. Такое мнение высказала старший научный сотрудник лаборатории нейрокогнитивных технологий и робототехники Курчатовского института Анна Зинина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».