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Не хочется ничего делать, когда муж дома: что это такое на самом деле?

Не хочется ничего делать, когда муж дома: что это такое на самом деле?

К чему важно стремиться? Любому человеку хочется, чтобы дома его ждали, чтобы там было уютно, комфортно, царила дружественная, мягкая, романтичная обстановка, несмотря на то, сколько там детей, маленькие они или взрослые.

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