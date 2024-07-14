За полгода автомобили в России подорожали на 14%

По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена, определенная с учетом доли рынка конкретных новых легковых автомобилей, с января по июнь выросла на 14% в годовом исчислении: она достигла 3,16 млн руб.
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