В ООН изучат обвинения в адрес сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации изучат обвинения в адрес сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связях с ХАМАС.
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