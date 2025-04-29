Тайны Фатимы: Ватикан и послание пришельцев – что скрывают власти Юлия ЧелкановаУфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что Ватикан скрывает важное послание пришельцев, которое связано с Третьей тайной португальского города Фатима.