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Орловская область заняла второе место в России по доступности дизтоплива

Орловская область заняла второе место в России по доступности дизтоплива

В Орловской области дизельное топливо остаётся доступным для автовладельцев. Согласно публикации аналитического агентства «ПромРейтинг», Орловская область вошла в ТОП-10 регионов, с самым дешёвым дизтопливом в июле.

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