Диетолог Кузьменко рассказал, сколько яиц стоит есть ежедневно

Врач Филипп Кузьменко предложил есть 1–2 яйца в день, адаптируя рацион под личные потребности. Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рекомендует пить 100–200 мл воды во время еды, чтобы облегчить переваривание.
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