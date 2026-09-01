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Царьград

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Диетолог Кузьменко рассказал, сколько яиц стоит есть ежедневно

Диетолог Кузьменко рассказал, сколько яиц стоит есть ежедневно

Врач Филипп Кузьменко предложил есть 1–2 яйца в день, адаптируя рацион под личные потребности. Гастроэнтеролог Наталья Слюняева рекомендует пить 100–200 мл воды во время еды, чтобы облегчить переваривание.

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