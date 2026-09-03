Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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День победы над Японией: почему Сталин отменил праздник 3 сентября

3 сентября 1945 года в Советском Союзе стало днем всенародного торжества. Указ Президиума Верховного Совета СССР объявлял эту дату праздником победы над Японией и нерабочим днем .

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