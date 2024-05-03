Воспитанники «Академии Михайлова» одержали три крупные победы на турнире в США

Накануне воспитанники новомосковской «Академии Михайлова» провели в Филадельфии насыщенный день. Прогулялись по центру города, отметились на «ступеньках Рокки» и трижды разгромили своих североамериканских соперников.
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