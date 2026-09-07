Он опыт из лепета лепит И лепет из опыта пьёт

Почему в эпоху стремительного технологического развития культура всё чаще обращается к прошлому? Ретроэстетика сегодня заметна повсюду — от рекламы и моды до искусства и массовой культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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