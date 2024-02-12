Сокол
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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Звезды поздравляют: группа «Бумер»

В этом году 30 апреля пожарная охрана России отметит 375-летие со дня образования. За столь многовековую историю в летописи пожарной охраны вписано тысячи героев, кто проявил истинные качества пожарных и спасателей – отвагу, героизм и самоотверженность.

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