Полицейские Кировграда подвели итоги городского этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа-2024»

МОтд МВД России «Кировградское» подвели итоги первого — регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа-2024» Конкурсная комиссия в составе: специалиста группы по работе с личным составом капитана полиции Эльвиры Великановой, председателя совета ветеранов майора милиции в отставке Ирины Альшевской, главного специалиста по работе с ветеранскими организациями ГРЛС Зинаиды Михайловой определила победителей в трех возрастных категориях.
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