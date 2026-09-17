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Север Пресс

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Учитель из Аксарки стал победителем «Педагогического дебюта» на Ямале

Учитель из Аксарки стал победителем «Педагогического дебюта» на Ямале

Учитель истории и обществознания из села Аксарка Евгений Рогожников победил в окружном этапе конкурса «Педагогический дебют».

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