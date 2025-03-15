По делу Тимура Иванова арестовали активы и имущество более чем на ₽ 2,5 млрд

Имущество и активы семьи обвиняемого в коррупции бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, на которые суды и органы следствия наложили обеспечительные меры, оцениваются в более чем 2,5 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии