Россияне стали чаще интересоваться услугами IT-специалистов

Россияне стали чаще обращаться к IT-специалистам. Число заказов в сегменте IT выросло во всех категориях с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го, говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи, с которым ознакомились «Известия» 27 ноября.
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