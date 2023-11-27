Россияне стали чаще интересоваться услугами IT-специалистов

Россияне стали чаще обращаться к IT-специалистам. Число заказов в сегменте IT выросло во всех категориях с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го, говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи, с которым ознакомились «Известия» 27 ноября.