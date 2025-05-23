⚡️Осторожно! Мошенники обзванивают под видом сотрудников поликлиники и предлагают оформить электронные медицинские карты вместо бумажных.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Осторожно! Мошенники обзванивают под видом сотрудников поликлиники и предлагают оформить электронные медицинские карты вместо бумажных.