Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9, в который входит космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, успешно отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
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