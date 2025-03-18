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Авторадио

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Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9, в который входит космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, успешно отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.

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