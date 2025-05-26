Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    согласен , народ поет ...но отдельно и самобытно , а то что что сотворили с эстрадой менеджеры называется уничтожение...Вот это докатилис...
  • Владимир Алтайцев
    причём, давно и прочно. Сейчас  певцы  у Малахова  выглядят  на  фоне поющих  тумбочек- типа  шуфика, либо  безголосы...Вот это докатилис...
  • Астон Мартин
    эстрада кончилась ...Вот это докатилис...

В США признали невозможность оказания влияния на Россию

США не могут повлиять на действия России в рамках конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети Х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх