В США признали невозможность оказания влияния на Россию

США не могут повлиять на действия России в рамках конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии