Военкор рассказал о судьбе плененных в зоне СВО украинских женщин-военных

Военкор Сладков рассказал о двух случаях массового пленения женщин-военных ВСУ Военный корреспондент Александр Сладков опроверг информацию о том, что Россия якобы не отдает женщин-военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), плененных в зоне спецоперации (СВО).
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