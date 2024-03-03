Военкор рассказал о судьбе плененных в зоне СВО украинских женщин-военных

Военкор Сладков рассказал о двух случаях массового пленения женщин-военных ВСУ Военный корреспондент Александр Сладков опроверг информацию о том, что Россия якобы не отдает женщин-военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), плененных в зоне спецоперации (СВО).