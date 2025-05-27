Крым - Петербургу: что крымского есть в северной столице

День города в Санкт-Петербурге ежегодно отмечают 27 мая. Именно 16 мая (по старому стилю) 1703-го года на Заячьем острове начали строительство будущей Петропавловской крепости – первого здания города, который на несколько веков стал столицей Российской империи.