Материальную помощь семье Елены Сарафановой, которую зарезал цыган, окажет крупное промышленное предприятие.
Семье таксистки, убитой в Коркино, подарят квартиру и погасят ипотеку
Комментарии
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Sergey Ivanov
Материальная помощь- это, конечно, правильно. Уж если у власти не хватает ума предупредить такие преступления- пусть платит за последствия. Непонятно только одно: Почему за преступление цыганского сброда снова платит русский народ? Не правильнее ли будет конфисковать все имущество и передать средства пострадавшей семье? А цыганам дать лошадь, посадить в повозки- и пусть откочуют куда- нибудь подальше. В полном соответствии с цыканскими традициями.
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