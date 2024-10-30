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Семье таксистки, убитой в Коркино, подарят квартиру и погасят ипотеку

Семье таксистки, убитой в Коркино, подарят квартиру и погасят ипотеку

Материальную помощь семье Елены Сарафановой, которую зарезал цыган, окажет крупное промышленное предприятие.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Материальная помощь- это, конечно, правильно. Уж если у власти не хватает ума предупредить такие преступления- пусть платит за последствия. Непонятно только одно: Почему за преступление цыганского сброда снова платит русский народ? Не правильнее ли будет конфисковать все имущество и передать средства пострадавшей семье? А цыганам дать лошадь, посадить в повозки- и пусть откочуют куда- нибудь подальше. В полном соответствии с цыканскими традициями.
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