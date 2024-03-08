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Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» – 32 очка, 12 подборов и 11 передач

Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Бостоном» – 32 очка, 12 подборов и 11 передач

На счету звездного центрового «Денвера» 32 очка, 12 подборов и 11 передач. За 39 минут он реализовал 11 из 19 с игры и 10 из 10 с линии.

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