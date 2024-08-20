В начале дня рынок вряд ли найдет поводы для возвращения к росту

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают снижение после падения накануне и все ближе подходят к августовским минимумам, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
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