15 пассажиров эвакуировали из сломанного автобуса на трассе Алматы-Екатеринбург

Минувшей ночью спасатели МЧС эвакуировали 15 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ночью на трассе Алматы-Екатеринбург произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в семи километрах от поселка Осакаровка Карагандинской области.
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