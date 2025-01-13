15 пассажиров эвакуировали из сломанного автобуса на трассе Алматы-Екатеринбург

Минувшей ночью спасатели МЧС эвакуировали 15 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ночью на трассе Алматы-Екатеринбург произошла поломка пассажирского автобуса, который встал в семи километрах от поселка Осакаровка Карагандинской области.