Медную ленту клею по краю грядки: почему слизни из-за нее реже добираются до молодых листьев

Слизни и улитки входят в число самых распространенных проблем садоводов. Прожорливые вредители питаются листьями овощных культур и молодой рассадой, оставляя характерные слизистые следы и дыры на листьях в качестве свидетельства своих ночных пиршеств.
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