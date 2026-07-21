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Мировое обозрение

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Алиев прилетел в Берлин: Азербайджан и Германия поговорят о газе и новых маршрутах

Алиев прилетел в Берлин: Азербайджан и Германия поговорят о газе и новых маршрутах

Визит Ильхама Алиева в Берлин — это не просто протокольный жест. Это сигнал о том, что Европа пересматривает свою энергетическую карту, а Азербайджан становится ключевым игроком на шахматной доске между Китаем, Россией и ЕС.

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