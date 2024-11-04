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Орешкин объяснил, что помогло российской экономике противостоять санкциям

Орешкин объяснил, что помогло российской экономике противостоять санкциям

Экономика России смогла противостоять санкциям и давлению Запада. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время своего выступления на проходящем в Москве международном симпозиуме "Создавая будущее".

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