Актер Дмитрий Певцов: Ширвиндт обладал неповторимым чувством юмора

Актер Дмитрий Певцов заявил, что Александр Анатольевич Ширвиндт принадлежит к списку выдающихся актеров и режиссеров, которые внесли огромный вклад в развитие советского театрального и кинематографического искусства.
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