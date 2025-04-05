Врач Вайцнер рассказала о неожиданной связи между болезнями десен и акне

Акне и различные высыпания на лице — это проблема не только подростков, но и взрослых людей. Лечение может занимать не один месяц, а чтобы добиться видимых результатов и чистой кожи, нужен комплексный подход, и посещение стоматолога — обязательный пункт.
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