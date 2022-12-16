Вечерняя Москва

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Макрон хочет пообщаться с Путиным на тему ЗАЭС

Макрон хочет пообщаться с Путиным на тему ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 декабря, заявил, что намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы финализировать соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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